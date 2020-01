Tallink vedas streigi ja dokkide kiuste rekordarvu reisijaid

Tallinki veetud reisijate sõidukite arv suurenes Soome–Rootsi liinidel, kuid vähenes kõigil teistel liinidel. Kokku vedas laevafirma mullu 1,11 miljonit reisijate sõidukit, mis on aastatagusega võrreldes 1,3 protsendi võrra vähem.

Aastaga kasvas ka kaubavedu Soome–Rootsi ja Läti–Rootsi liinil, kuid vähenes teistel ettevõtte liinidel. Kokku vedas kontsern mullu 379 634 ühikut kaupa, mis on 1,4 protsenti võrra vähem kui aasta varem.

«Veetud reisijate sõidukite vähenemine, kuid peamiselt kaubaveo vähenemine, on teemad, millega tõsiselt tegeleme. 2019. aasta jooksul tihenenud konkurentsitingimustes tuleb meil eelkõige just kaubaveovaldkonnas 2020. aastal oma tegevusi muutunud tingimustele vastavalt kohandada, et kaubaveo langustrend taas positiivseks pöörata. Sellega tegelikult juba ka tegeleme,» ütles Nõgene.