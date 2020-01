Jäämurdja Botnica sai kolmandaks suveks lepingu Kanada Arktikasse

AS Tallinna Sadam kommunikatsiooniosakond teatas, et aktsiaseltsi tütarettevõte OÜ TS Shipping sai kinnituse Kanada firmalt Baffinland Iron Mines Corporation multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks ka 2020. aastal. Kahel eelneval suvel on Botnica Kanada Arktikas juba töötanud ning laevajuhid ja meeskond on omandanud paksus jääs töötamise kogemused.