Rail Baltic Estonia uus juht võib selguda veebruaris

Mullu oktoobris teatas toonane Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Riia Sillave, et lahkub novembri lõpus omal soovil ametist. Juhatuse esimehe ametikoha täitmiseks kuulutati välja konkurss, kandideerimise tähtajaks oli 30. november.

Eelmise aasta oktoobris teatas ka Balti riikide ühisettevõtte RB Raili tegevjuht ja juhatuse esimees Timo Riihimäki, et astub ametist isiklikel põhjustel tagasi. Märtsis ametisse asunud Riihimäki viimane tööpäev ettevõttes oli 1. detsembril. Alates 2. detsembrist on ettevõtte ajutine tegevjuht Agnis Driksna.

Rail Baltic Estonia OÜ on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte, mille põhiülesandeks on kiire raudteeühenduse realiseerimine ning sellega seotud administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmine Eestis. Samuti esindab ettevõte Eesti riigi huve Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS.