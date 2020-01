Kogeri puitmajaäri läks aasta viimasel päeval pankrotti

Harjumaal asunud Timo Houses sattus nähtavatesse raskustesse tänavu septembris, mil alustati saneerimisega. Paar kuud hiljem oli selge, et päästeplaan äpardub. Koger saatis töötajatele kirja, et nad peavad viimase kahe kuu palgast ja muudest hüvitistest suu puhtaks pühkima. Partneritele jäädi võlgu pea 8 miljonit eurot. Võlausaldajate hulgas on nii Coop Pank kui ka meediaärimehe Hans H. Luige firma. Kes ja kui palju rahast tagasi saab, selgubki nüüd pankrotiprotsessi käigus.

Alates novembrist on töövaidluskomisjon üle ujutatud kaebustest Timo Houses’i vastu. Enam kui paarkümmend töötajat nõuavad endiselt leivaisalt saamata jäänud palka, puhkuserahasid ja muid kompensatsioone. Komisjon on seni kõik nõuded rahuldanud, kuid see, kas raha ka reaalselt inimeste pangakontole jõuab, on iseasi. Näiteks ekstöötaja Janno (nimi muudetud-toim) ütles Postimehele, et tema väga suuri lootusi ei hellita.