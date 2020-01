Kakumäe Sailing Centeri'i purjetajad tähistasid uue aasta algust regatiga

Kakumäe Sailing Center'i juht Indrek Ilves ütles, et uusaastaregatt oli ilusaks jätkuks läbi detsembri korraldatud advendiregattide sarjale. Kakumäel tegutseb täiskasvanute aastaringne purjetamistrenn ning kui ilm vähegi lubab, lähevad purjetajad ka merele.

"Pole olemas halba ilma, võib olla vaid valesti valitud riietus," ütles Ilves ning lisas, et lühirajapurjetamine on füüsiliselt nii aktiivne spordiala, et külmetamiseks ei jää aega.