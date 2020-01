Nissani eksjuht põgenes müstiliselt Jaapani kohtumõistmise eest Liibanoni

Kuidas Ghosn Liibanoni sai, on ebaselge. «Ghosni advokaat ütles, et kõik tema passid olid konfiskeeritud ning ta oli pideva järelevalve all, vahendavad uudisteagentuurid. Liibanoni meedia teateil saabus ta eralennukiga Türgist ning ajalehe Annahar andmetel sisenes ta riiki Prantsusmaa passiga.

Välja arvatud üks tunnine videokõne novembris ja üks jõulude ajal, polnud Ghosnil lubatud kohtuda ega rääkida oma naise Carole’ga, kes ütles Bloombergi televisioonile, et Ghosn taotleb kohtupidamist Prantsusmaal. Nissani ja Renault’t ekstegevjuhil on Prantsusmaa, Brasiilia ja Liibanoni kodakondsused.

Bloombergi teatel on Jaapani kohtus kriminaalsüüdistusest võita peaaegu võimatu. Kohtutes on süüdimõistmise protsent peaaegu 100 protsenti, sest sealsetel süüdistajatel on protseduurilisi eeliseid, mida nende lääne kolleegidel ei ole. Tihtipeale saavad süüdistajad koguda tõendeid ilma, et neil oleks selleks order.