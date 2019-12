Aasta loetumad majandusuudised: Aivar Rehe viimane intervjuu, elutöö hävinemine ja biosegadus

Kodukaupade pood Magaziin. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Võrust alguse saanud kodu- ja aiakaupade poekett Magaziin näitab ambitsioonikat kasvu ja kavatseb üle Eesti veel uusi poode avada.

Sajandi alguses Võrus esimese poe avanud Magaziinil on praegu üle Eesti juba 13 kauplust. Ettevõte müüb erinevaid kodu- ja köögitarbeid, jalatseid, rõivad, aga ka paate ja kalastusvahendeid, mis on tähelepanu äratanud eelkõige taskukohaste hindade poolest.

Möödunud aastal kasvas Magaziini kaupluseketi, ärinimega KPG Kaubanduse OÜ käive pea veerandi võrra, 20,4 miljoni euroni. Seejuures kasumit teeniti 1,4 miljonit eurot. Varasematel aastatel on kasum veelgi suurem olnud.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht, kellelt tuli sel aastal mitmeid teravaid kommentaare kodumaise kütuseturu suhtes.

Alexela Eesti juhatuse liige Alan Vaht ütles, et kui seni on biokütuse kohustust täidetud vedelkütuseseaduse alusel, siis uuest aastast rakendub kogu Euroopas lisaks ka nõue vähendada kasvuhoonegaase kuue protsendi võrra ning see kohustus pannakse tarnijatele.

«Igaüks vaatab, kuidas ta selle kuus protsenti CO2 vähendamist saavutab. See on nii tõsine eesmärk, et täna hinnata, mis juhtuma hakkab, on päris keeruline,» lausus Vaht.

Ta tõi välja, et Läti ja Leedu on öelnud, et nemad seda kohustust täita ei suuda, aga Eesti kavatseb seda aga teha, sest meil on sellised seadused juba ammu vastu võetud.

«Oleme aastaid rääkinud majandusministeeriumile, et meil on vaja biokütuse segamist otse autosse laadimisel, mis võimaldaks tekitada palju suuremat konkurentsi. Täna on nii, et kõik segatud kütus tuuakse juba riiki sisse, aga kui meil oleks võimalik autosse segamisel lisada biokütust, annaks see meile paindlikkuse tuua kütuseid Valgevenest, Venemaalt, Taanist,» loetles Vaht.

Peep Peterson, Ametiühingute Keskliidu esimees

Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson ütles Sangari ja Baltika koondamisi kommenteerides, et need ei jää viimasteks tööstusettevõteteks, kes tootmist Eestis koomale tõmbavad. «Selliseid uudiseid hakkab veel tulema,» ütles ta.

Peterson nõustus SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori väitega, et ettevõtete äritegevuse ümberkorraldusega kaovad madalapalgalised töökohad.

«Meie sõnum on see, et koondamisi hakkab veel tulema. Oleme seetõttu teinud töötukassaga koostööd. Inimesed, kes teenivad 500–700 euro suurust palka, peaksid juba praegu võtma ennetavalt töötukassa karjäärinõustajaga ühendust. Eriti kui nad töötavad tootmissektoris,» ütles Peterson.

Danske panka rahapesuaastatel juhtinud Aivar Rehe viimaseks jäänud intervjuus ütles ta, et tunneb endal küll vastutust, kuid arvas, et Danske rahapesu tõkestamise meetmed olid tollel ajal piisavad.