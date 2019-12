Jaeketid müüsid jõulunädalal sadu tonne mandariine

Vahetult enne jõule ennustas Maxima jõulunädalaks 200-tonnist mandariinimüüki. Võttes arvesse ka jõulueelset nädalavahetust, ulatus müük aga ligi 240 tonnini. Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna juht Marge Kikas kinnitas BNS-ile, et mandariinidel oli ja on jätkuvalt sel aastal väga hea minek.

Populaarsemate jookidena müüdi enim vett, õlut ja glögi. «Võrreldes mullusega on suurenenud lahja alkoholi ja alkoholivabade toodete müügikasv, samas kui kange alkoholi müük on jäänud tagasihoidlikumaks,» märkis Niitaru pressiteate vahendusel.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles BNS-ile, et mandariinimüük jäi tänavu mullusega võrreldes sarnasele tasemele. Kui keskmine jaekett müüs möödunud aasta jõulunädalal 150 tonni mandariine, siis Miido sõnul on Coopi läbimüük püsinud sellest ligikaudu kolmandiku võrra suuremana.

Traditsiooniliselt osteti Coopi kauplustest palju erinevaid jõulutoite, nagu verivorstid, seapraad, mandariinid, kapsad, moosid, teed, jõhvika- ja pohlamoosid ja kõrvits. «Varasemate aastatega võrreldes on näha valmistoitude müügi kasvu, mis on tegelikult trendiks olnud juba paar viimast aastat. Siia alla kuuluvad nii soojaleti tooted kui ka näiteks Coop Kokkade salatid, suupisted ja muud kulinaariatooted,» ütles Miido.

Selveri mandariinimüük ulatus jõulunädalal 150 tonnini. Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski rääkis BNS-ile, et müügiedu saavutasid ka lõhefilee ja forellimari. «Enimmüüdud toodete seast leiab ka veel Eesti juustu, kurgi, banaani, Martini Asti – need tooted on olnud esindatud ka varasemate aastate pingeridades, seega uusi trende ei saa siin täheldada,» märkis ta.