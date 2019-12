Eesti parim palgamaksja tõmbas töötasudega koomale

Läinud aastal maksis Microsoft Estonia OÜ oma 18 töötajale keskmiselt 8300 eurost kuupalka. Tänavu on töötajate arvuks 15 ja neile makstav igakuine töötasu on langenud pea 1000 euro võrra, selgub firma majandusaasta aruandest. Hoolimata langusest on tõenäoliselt tegu endiselt Eesti ühe parima töötasuga.

Tähelepanu väärib ka see, et Microsoft Eesti juhtkonna tasud on aastaga kukkunud enam kui poole võrra. Kui mullu teenisid Mart Mäe ja Benjamin Orndorff keskmiselt 12 300 eurot, siis tänavu 4970 eurot kuus. Arvesse tuleb võtta aga seda, et tegevjuht Mart Mäe liikus eelmise aasta lõpus sisuliselt juhtima Microsofti pilveteenuse lahendusi 24 riigis üle maailma, mis vähendas tublisti tema koormust Eesti haru juhina.