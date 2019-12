Helme kindel soov: diisliaktsiis peab langema

«Riigieelarve strateegia (RES) läbirääkimistele lähen mina kindla sooviga, et me ka diisliaktsiisi langetuse ära teeksime,» ütles Helme ERRi portaalile, argumenteerides, et samm suurendab siseriiklikku tarbimist ja selle arvelt tasakaalustub ära maksumäära langetamisega kaasnev miinus. «Aga sel on ka laiem mõju nii hindadele, tööhõivele ja sellest tulenevatele tööjõumaksudele,» lisas ta.