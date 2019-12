LHV pikendas Lõhmuse ja Mõisa volitusi

Rain Lõhmus on LHV asutaja ja LHV Group AS-i nõukogu esimees. Samuti on Lõhmus nii LHV Panga kui LHV Finance'i ning Arco Vara, Kodumaja AS-i ja Thermory AS-i nõukogude liige. Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele, sealhulgas Lõhmus Holdings OÜ-le ja OÜ-le Merona Systems, kuulub kokku ligikaudu 6,7 miljonit LHV Groupi aktsiat, mis moodustavad 23,68 protsenti kõikidest aktsiatest.

Tiina Mõis on LHV Groupi ja LHV Panga nõukogu liige. Samuti kuulub ta AS-i Baltika ja Rocca al Mare Kooli nõukogudesse. Ta on ka AS-i Genteel omanik ja juhatuse liige. Tiina Mõis LHV Groupi aktsiaid ei oma; AS Genteel omab ligi 1,1 miljonit LHV Groupi aktsiat.