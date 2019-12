«Kui sul on rohkem raha või võimu, saad osta endale seaduse. Sponsorid maksid õigel ajal õige summa, poliitikud said võimu ja andsid vastu seda, mida raha andjad soovisid,» kirjeldas Hein, kelle sõnul on täiesti uus mõõde, et seadust võib osta 100 000 euro eest ja väiksema asja 20 000–30 000 euro eest.