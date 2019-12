Soome meedia: Eesti ettevõtjate pingutused kannavad vilja

Nii Tallink kui Soome saatkond kinnitasid Yle-le, et suurenenud on noorte turistide arv. Saatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi ütles, et noorem põlvkond vahetab vanemad välja, tulles Tallinnasse kontsertidele, üritustele ja restoranidesse. Tema sõnul on senini atraktsiooniks olnud alkohol uute turistide jaoks kõrvalprodukt, mida enam hoogsalt kaasa ei osteta.