UP Invest sai loa Soov.ee tagasi osta

UP Investi juhatuse liikme ja tegevjuhi Sven Nuutmanni sõnul pakkus BCG UP Investile võimalust Soov.ee tagasi osta. «Arvestades asjaolu, et UP Invest omab laialdast kogemust kuulutusteäride haldamisel, otsustasime kasutada võimalust Soov.ee tagasi osta,» kommenteeris Nuutmann novembris.