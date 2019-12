Ülieduka mängupõrgu rajanud naine teenis kosmilise summa

«Kas on üldse eetiline teenida 1,3 miljonit naela päevas?» küsib tarbijaõiguste eest seisva Justice For Punters asutaja Brian Chappell. «Kui kombineerida see asjaoluga, et edukad panustajad blokeeritakse ning suurtest kaotajatest tehakse suure tõenäosusega VIPid.»