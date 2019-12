Soolopurjetaja jäi Kariibi merel kadunuks, jaht triivib Nicaragua ranniku poole

Boat Watch esindaja palvel alustas otsinguid Curacao rannavalve ning 19. detsembril tuvastas otsingulennuk Avrio triivimas 126 meremiili kaugusel Aruba rannikust kirdes. Ülelennul jahist foto teinud lennuki meeskond ei tuvastanud jahi pardal reisijaid, kajutite kontrollimine ei olnud võimalik. Fotolt on näha, et jahi purjed on korralikult kokku pakitud ning vendrid on väljas, nagu poleks jaht sõitu alustanudki.