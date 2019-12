Skype'i töötajate palk küündib 5000 euroni

Kui algselt oli Skype Technologies OÜ põhitegevus seotud täielikult Skype kommunikatsioonitarkvara arendamise ja äri toetamisega, siis osana pikemaajalisest trendist on selle osatähtsus jätkuvalt kahanenud ning esile tõusmist jätkab Microsofti laiemaid eesmärke ja tooteid arendav ja toetav tegevus, tõdeb juhtkond majandusaasta aruandes.

Keskmine kuupalk oli ettevõttes 4955 eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes 286 eurot ehk 6,1 protsenti rohkem.

«Kõrgelt kvalifitseeritud tarkvarainseneride ja arendusjuhtide palkamine on jätkuvalt ettevõtte tähelepanu keskmes. Ettevõte plaanib 2019/2020 majandusaastal töötajate arvu järk-järgulist kasvu seoses Microsofti sooviga kasvatada investeeringuid tarkvaraarendustegevusse Eesti arenduskeskuses,» märkis juhatus.

Ettevõtte tarkvaraarenduse ja äritegevuse toetamise portfellis on erinevaid Microsofti tooteid, kuid põhifookuses on peamiselt pilveteenustel põhinev kommunikatsioonitaristu, mis võimaldab Microsofti kommunikatsiooni- ja ühistöötoodetel nagu Skype, Skype for Business, Teams jt. teha ülemaailmseid video- ja telefonikõnesid, pidada koosolekuid, saata sõnumeid arvutite, nutiseadmete ja mobiiltelefonide vahel.