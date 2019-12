Putin sõda alkoholi vastu kannab vilja

Riikliku statistika kohaselt on alkoholi tarbimine vähenenud poole võrra viimase kümne aasta jooksul. Vene president Vladimir Putin on võtnud eesmärgiks edendada tervislikke eluviise. Vene terviseminister Veronika Skvortsova lisas, et tervislike eluviiside edendamise eesmärk on tõsta keskmist eluiga. «Kui ma sain ministriks 2008. aastal, oli iga-aastane keskmine alkoholi tarbimine 18 liitrit inimese kohta,» ütles ta. Alates 2010. aastast on Venemaa tõstnud alkoholi aktsiisimäära, müük on keelatud peale kella 11 õhtul ja samuti on rakendatud reklaamipiiranguid alkoholi tarbimise näitamisele.