Elektriautod koguvad Eestis poolehoidu: müük kasvab mühinal

Euroopa Liidus suurenes sõidukite arv viimase viie aastaga kuus protsenti. Riikidest, mille kohta andmed on kättesaadavad, oli 2017. aastal viis riiki, kus üle 1 protsendi registreeritud autodest olid elektri- või hübriidsõidukid: 2,4 protsenti sõidukitest olid elektri- või hübriidsõidukid Rootsis, 1,9 protsenti Poolas, 1,5 protsenti Ühendkuningriigis, 1,4 protsenti Prantsusmaal ja 1,2 protsenti Belgias. Enim on Euroopa Liidus registreeritud elektri- või hübriidsõidukeid Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Poolas.

Hübriidautod kasutavad sõitmiseks mitut energiaallikat – elektri- ja sisepõlemismootorit. Hübriidsõidukid on efektiivsemad kui tavalised bensiini- või diiselmootoriga sõidukid ja need toodavad vähem heitmeid.

Eesti võttis hiljuti vastu elektrisõidukite toetusmeetme. Äsja avas keskkonnainvesteeringute keskus ka taotlusvooru elektriliste sõidukite ostutoetusteks. Toetuste kogusumma on 1,2 miljonit eurot ning see on eelkõige mõeldud transpordiettevõtetele. Selle summa eest on võimalik soetada kuni 240 elektriautot.