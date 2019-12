Tromp: jutt rendihinna reguleerimisest teeb investorid ettevaatlikuks

Trompi hinnangul on välisinvestorid muutunud Euroopasse kinnisvara soetamisel ettevaatlikumaks. Üheks põhjuseks peab ta piirkonnas aina rohkem kõlapinda leidvad arutelusid rendihinna reguleerimisest. «Investorite jaoks on hetkel ebaselge, kas ja millises mahus hakkab avalik sektor kinnisvara pakkumisse sekkuma,» märkis Tromp.

Üleüldist majanduslikku olukorda hinnates tõi Tromp positiivse näitajana välja asjaolu, et olenemata majanduse jahtumise märkidest on tarbijakindlus jätkuvalt väga kõrge ja tänu madalatele intressimääradele jõuab rohkem kapitali nendesse riikidesse ja sektoritesse, kuhu varem on tagasihoidlikumalt panustatud. «Investorid otsivad üha uuemaid tootlikkuse võimalusi, sest traditsioonilistes sektorites on juba kapitali piisavalt,» sõnas Tromp.