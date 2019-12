Vaata, millised olid suurimad 2019. aastal vette lastud laevad

Suurim hübriidajamiga laev Color Hybrid

Color Line Hybrid parvlaev FOTO: Wikipedia commons

Pikkus 160 meetrit, laius 27,1 meetrit.

Norra laevandusfirmas Ulstein Group ehitatud reisiparvlaev Color Hybrid on pistikuhübriid, mis võtab pardale kuni 2000 reisijat ja 500 autot. Laeva elektrimootoritega veoseadet varustavad energiaga akud ning diiselgeneraatorid. Hübriidlaeva viie megavatt-tunnine akupank kaalub 65 tonni ning laeva sadamas viibimise ajal laetakse seda kaldaelektriga. Nelja Rolls Royce diiselgeneraatorit kasutatakse avamerel sõitmiseks, fjordis ning kalda lähedal liigub laev keskkonnamõju ja müra vähendamiseks akudelt saadava elektriga. Color Hybrid suudab ainult akutoitel sõita 12-sõlmelise kiirusega kuni 60 minutit.

Suurim LNG toitega kaubalaev CMA CGM Jacques Saade

Jacques Saade FOTO: SMA CGM

Pikkus 400 meetrit, laius 61 meetrit

CMA CGM Grupi septembris Shangais vette lastud CMA CGM Jacques Saade on maailma suurim veeldatud maagaasiga (LNG) töötav konteinerilaev. Laeva kandevõime on 23 000 merekonteinerit (TEU). Valminud laev on esimene üheksast samasugusest laevast, mille Prantsusmaa merendusettevõte tellis. Spetsiaalselt LNG kütusele projekteeritud aluse laevakere juures on tehtud rida uuendusi, et parandada hüdrodünaamikat ja vähendada kütusekulu. Näiteks on tavapärane vööripirn ehitatud laevakere sisse ning vöör tõuseb sirgelt üles. Uudne on ka laeva veoseadme ning sõukruvi ehitus, koostöös firmaga Becker Twisted Fin välja töötatud lahendus aitab firma esindajate kinnitusel parandada laeva efektiivsust ja vähendada kütusekulu ning keskkonnasaastet.

Suurim roostevabast terasest keemiatanker Odfjell Bow Orion

Keemiatanker Bow Orion FOTO: Odfjell

Pikkus 182,8 meetrit, laius 32,2 meetrit

Norra merenduskorporatsioon Odfjell lasi 2019. aastal vette kaks sarnast uue põlvkonna keemiatankerit, mis said nimedeks Bow Orion ja Bow Olympus, kolm sarnast laeva on kohe valmimas. Erinevate kemikaalide ja vedelike transpordiks mõeldud aluste mahutavus on 54 600 kuupmeetrit ning pardal on 33 erinevat kemikaalikindlat mahutit. Uue põlvkonna keemiatankerid on ehitaja kinnitusel varasematest keskkonnasõbralikumad, turvalisemad ning efektiivsemad. Ohtlike ainete transpordiks mõeldud laevad on varustatud keerukate pumpamis- ja turvasüsteemidega, kerekuju juures paistab silma uute kaubalaevade juures populaarne püstine vöörtääv.

Suurim tuumaenergial töötav alus - jäälõhkuja Ural

Tuumaenergial töötav jäälõhkuja Ural vette laskmine Peterburis FOTO: Rosatom

Pikkus 173,3 meetrit, laius 34 meetrit

Venemaa tuumaenergiakontsern Rosatom lasi 2019. aasta maikuus Peterburis vette uue põlvkonna tuumajäälõhkuja Ural, mis läheb tööle Põhja-Jäämerele, kus Venemaa loodab avada aastaringse laevatee Hiinast Euroopasse. Laeval saab olema kaks 175 megavatise võimsusega tuumageneraatorit, alust viivad edasi elektrimootoritega veoseadmed, mida saab vajadusel käitada ka diiselgeneraatorites toodetava energiaga. 33 540 tonnise veeväljasurvega Ural suudab vabas vees liikuda kiirusega kuni 22 sõlme ning purustada peaaegu kolme meetri paksust jääd. Põhja-Jäämere laevatee talviseks lahti hoidmiseks on Rosatomi peadirektor aga lubanud, et peagi ehitatakse praegustest veel poole võimsamad jäälõhkujad, mis suudavad läbida kuni nelja meetrist jääd.

Suurim konteinerilaev MSC Gülsün

Konteinerilaev Gülsün FOTO: MSC

Pikkus 400 meetrit, laius 61,5 meetrit