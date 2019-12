Fotod ⟩ Koplis avati pisike kaubanduskeskus

Aadressile Kopli 69B rajatud kaubanduskeskuse arendaja on Colonna, ehitaja Eston Ehitus. Hoone on kahekorruseline ning planeeringult T-tähe kujuline, üüritavat pinda on hoones 1400 ruutmeetrit. Uue keskuse ankurüürnik on Maxima. Esimese korruse pindadele on üürilepingud sõlmitud ka Benu Apteegi ning Olympic Casinoga, teisel korrusel asuvad väiksemad teenindus- ja äripinnad.