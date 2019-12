Galerii ⟩ Harju maakohtust sai hotell

Hestia Hotel Groupi tegevjuhi Kaisa Mailendi sõnul on 1972. aastal valminud Kentmanni 13 väärika ja põneva ajalooga hoone. «Hoone projekteeris 1970ndate üks silmapaistvamaid Eesti arhitekte Heili Volberg-Raig, kelle palvel säilitati uhke keerdtrepp, mis viib läbi viie korruse. Hoone renoveerimisele andsid olulise panuse ka arhitekt Ain Kalberg ja sisearhitekt Liina Langemets,» rääkis Mailend.

Hestia Hotel Group OÜ on 2014. aastal Eesti-Skandinaavia kapitalil loodud kontserni emafirma. Viimastel aastatel on Hestia Hotel Group tõusnud suurima hotellide arvuga hotelliketiks Eestis. Koos Hestia Hotel Kentmanniga on ettevõttel kaheksa hotelli Eestis ja kaks Lätis. Lisaks linnahotellidele opereerib Hestia Hotel Group ka Laulasmaa spaad, milles tegutseb restoran Wicca. Ettevõttes töötab kokku üle 500 inimese.