Norra kaalub piirangute kehtestamist Svalbardi külastavatele kruiisilaevadele

Norra valitsuse kavast rakendada tundliku loodusega Svalbardi saarestiku kaitseks rangemaid meetmeid, teatas portaal Marine Insight. Lisaks saarestikku külastavate kruiisilaevade arvu ja suuruse piirangutele ja raske laevakütuse keelamisele on arutlusel karmimad reeglid saarte tundlikumates piirkondades randumisele ja jääkarude häirimisele.

Viidates Svalbardi omavalitsuse sotsiaalse turvalisuse ministri Ingvil Smines Tybring-Gjette sõnadele, teatab portaal, et omavalitsus on kaardistanud kruiisiturismi põhjustatud väljakutsed saarestiku keskkonnale ning kavandanud vastusammud selle mõju vähendamiseks. Kõige ohtlikumaks peab Tybring-Gjette rasket laevakütust, kuna Svalbardi asukoha tõttu oleks reostustõrjeoperatsiooni korraldamine võimaliku laevaõnnetuse või kütuselekke korral erakordselt aeganõudev, keeruline ja kulukas. Selline õnnetus võiks saarestiku haruldasele loodusele pöördumatut kahju tekitada.

Teravmägedest, Karusaarest ja nende vahel paiknevatest väiksematest saartest koosnev Svalbardi saarestik asub Põhja-Jäämeres ning kuulub Norra kuningriigi koosseisu. Google Mapsi andmetel on saarestik on üks maailma põhjapoolsemaid asustatud piirkondi. Saarestiku tuntumad vaatamisväärsused on jääkarud, Svalbardi põhjapõdrad ja polaarrebased.