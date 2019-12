Töörõivastega kauplemine tõi omanikele miljoneid

Tamrex Ohutuse OÜ on omas valdkonnas üks väljapaistvamaid tegijaid, ostes pidevalt reklaami nii lehtedes kui ka teles. Pidev pildis olemine on end ära tasunud, kuna eelmisel aastal kasvatati tublisti nii käivet, mis ulatus 15 miljoni euroni kui ka kasumit. Veidi üle poole miljoni euro maksti ka dividende, selgub firma majandusaasta aruandest.

Ehkki juhatus möönab, et meedias on palju juttu majanduse peatsest jahtumisest, usuvad nad, et tulevad keeruliste ja muutuvate oludega toime. Firma plaanib tänavu käivet veidi suurendada, lisaks kasvatada turuosa odavama hinnaklassi segmendis. Kasvu loodetakse ka Lätist ja Leedust.