Eesti firma sõidab Saksamaal kaasa elektrirataste buumiga

Elektrirattaid kasutavad Saksamaal miljonid inimesed, nii kodu ja töö vahel liikumiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Boschi elektrirataste süsteemide tootmisüksuse juht Sebastien Therond ütles Handelsblattile, et ehkki e-rattad on juba praegu suurepärane edulugu, on see üksnes algus, vahendab Äripäev.