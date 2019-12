Eesti spordipoe kasum teeb paljudele silmad ette

Kolmes Balti riigis tegutseva kontserni tuntuim ja suurim kaubamärk on Sportland, kuid lisaks opereerivad nad veel Sportsdirecti, Timberlandi ja O’Neilli kauplusi.

Äril läheb hästi. Grupi käive kasvas aastaga mõni protsent 123 miljoni euroni, kuid kasum peaaegu kahekordistus ja ulatus enam kui 11 miljoni euroni. Võti seisnes müügi suurendamises, kuid kulude kontrolli all hoidmises.

Juhatus rõõmustas majandusaasta aruandes, et üldine majanduskeskkond on hea ja inimesed julgevad tarbida. Nii tõotab ka jätkuda. Suurim käibekasv tuli Leedust.

Grupp toob aruandes välja, et üks edu pant on investeerimine tehnoloogiasse. Näiteks kui 2016. aastal oli poodides 534 ekraani, siis mullu juba 1030 ekraani. Seeläbi vähendatakse paberplakatite arvu poes.