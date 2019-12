Saksa autohiiud kõrvetasid sõidujagamisäris sõrmed

Heldeid rahapaigutusi on tagant tõuganud peak car (autotööstuse tipp-toim), mis tähistab hinnangut, et eraisikute poolt autode ostmine ja omamine on saavutanud ajaloolise maksimumi ja edaspidi pöörab see langusse. Transpordiäris kõlab mantra, et isikliku sõiduki omamine on suurtes linnades tülikas ja kallis, mistõttu eelistavad tavalised inimesed üha rohkem autode jagamist ja rentimist. Globaalseks kuulutatud trend on autotootjate jalgealuse kuumaks ajanud.