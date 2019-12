Video: valge habemega pangaröövel loopis saagi rahvale ja hüüdis «Häid jõule!»

Politsei teatel sisenes röövel S. Tejoni tänaval asuvasse pangakontorisse kell 12.30, väitis, et tal on taskus relv, ja käskis raha lagedale tuua.

Politsei kinnitas, et kahtlustatav on vahi alla võetud ning et tegemist on 65-aastase David Wayne Oliveriga. Arvatakse, et mehel ei olnud kaasosalisi. Ta astub kohtu ette neljapäeval.