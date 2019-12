Uberi asutaja Travis Kalanick lahkub ettevõttest

Kalanick ütles Uberi vahendatud avalduses , et talle tundub saabunud olevat sobiv hetk keskenduda oma praegusele ettevõtlusele ja filantroopilistele tegevustele. Ta lahkub ettevõttest 31. detsembril.

«Olen uhke kõige üle, mida Uber on saavutanud, ja jätkan selle tuleviku üle rõõmustamist kõrvalt,» sõnas Kalanick.

Uberi praegune tegevjuht Dara Khosrowshahi märkis, et väga vähesed ettevõtjad on ehitanud midagi nii põhjalikku, kui Travis Kalanick tegi Uberiga.

Kalanick müüs hiljuti ka lõviosa oma transpordiplatvormi osalusest, viimase paari kuu ajal on ta rahaks teinud 2,5 miljardi dollari väärtuses aktsiaid – alates maiskuust koguni 90 protsenti talle kuulunud aktsiatest.

Pärast 1,4 miljardi dollari suuruse osaluse müümist SoftBankile möödunud aasta alguses, on Kalanick rahastanud oma Los Angeleses asutatud uut idufirmat City Storage Systems. See ostab maid ja rajab kööke restoranidele, mis tegelevad vaid toidu pakkumisega kohaletoimetamisteenusena.

Möödunud nädalal müüs Kalanick 383 miljoni dollari eest aktsiaid, millega tema osalus on vähenenud IPO-aegsest 6 protsendist 0,5 protsendile. Tema Uberi osaluse suurus on kahanenud 250 miljonile dollarile.

Investorid on juba pikemat aega soovinud Kalanicki lahkumist seoses mitmete skandaalidega. Need on olnud seotud Uberi klientide ründamisega juhtide poolt, Google’i emafirma Alphabeti ärisaladuse lekkimisega ning paljudes riikides ilmnenud probleemidega Uberi õigusliku staatuse üle, kirjutab BBC.