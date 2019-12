Tehnoloogiaettevõte: Eesti e-riigi maine avab jätkuvalt uksi

«E-riik on endiselt peamine, mille poolest meid maailmas teatakse. Tunneme seda igapäevaselt – muuhulgas meie strateegilisel turul Saksamaal, kus tugeva e-riigi kuvand avab uksi,» ütles Albre.

Eesti viimaste aastate üks olulisemaid e-riigi innovatsioone on tema sõnul vaieldamatult proaktiivsed teenused. Möödunud sügisest ei ole näiteks vanemahüvitise saamiseks tarvis enam muud, kui teha üks hiireklõps, et kinnitada sotsiaalkindlustusametilt laekunud pakkumine. Tänu keerulistel algoritmidel põhinevale automaatikale ning protsesside ümberkujundamisele on võimalik kodanik vabastada bürokraatiast.