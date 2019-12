Maailm lõheneb: Venemaa sai valmis oma interneti

Venemaa eesmärgiks on võtta kontrolli alla ja piirata ühendussõlmi, kus Venemaa võrk on ühendatud üleilmse internetiga, ja saavutada nii suurem kontroll selle üle, millele kodanikud internetis ligi pääsevad. Sisuliselt on tegemist kogu riiki katva sisevõrguga - suveräänse Runetiga.

Surrey ülikooli arvutiteadlane Alan Woodwardi sõnul on Venemaal suundumused järjekordseks sammuks interneti üha kasvavas lagunemises. «Autoritaarsed riigid, kes soovivad kontrollida, mida kodanikud näevad, vaatavad järjest enam seda, mida Iraan ja Hiina on juba teinud,» ütles ta ja märkis, et tagajärjeks on see, et inimesi hoitakse oma «mullis».