Eesti kõige halvema mobiiliinternetiga kohad

TTJA tegi mõõtmisi auto katusele pandud vana Sony XZ2 mobiilidega ning nende abil uuriti andmesidekiirused interneti tuumikvõrgule lähedal paiknevast HTTP serverist faili alla- ja üleslaadimise teel.

Esiteks pandi kaardile 166 kohta, kus mõõtmisi tehti seisva autoga. Saadud tulpadest selgub, et kõige väiksem mobiilse interneti kiirus on Saaremaa tuntud suvepäevade pidamise kohas Pidulas, kus Telia võrgus on maksimaalne allalaadimiskiirus 16,3, Elisa võrgus 18,8 ja Tele2 võrgus 21,8 Mbit/s.

Halvemuselt teise koha leiame Ida-Virumaal Kuremäel, kus Telia võrgus on allalaadimiskiiruseks 44,6, Elisal 24 ja Tele2-l 45 Mbit/s. Kolmandaks jäi samuti Saaremaal asuv Hakjala, kus Telia kiiruseks oli 30,9, Elisal 54,2 ja Tele2-l 42,4 Mbit/s.

Palju kirjum pilt kujunes välja sõidu pealt kiirusi mõõtes - maanteedel sooritati mõõtmisi umbes 3000 kilomeetrisel teekonnal 1,5 kilomeetrise intervalliga kokku 2608 punktis.

Selgub, et Telia klientidel on põhjust muretsemiseks Harjumaal Kosest veidi Tartu poole liikudes, kus maksimaalseks allalaadimiskiiruseks saadi vaid 8,44 Mbit/s. Tartu maanteel enne Pikknurmet oli Telia võrgus allalaadimiskiirus aga vaid 3,46 Mbit/s ja Sinikülas 4,96 Mbit/s. Põlvamaal Himmaste kandis Kooskora oja ületamise kohas on Telial pakkuda internetikiiruseks 2,54 Mbit/s ning veidi enne Räpinat 1,48 Mbit/s.

Tele2 võrgus saadi Tallinna-Tartu maanteel Võõbu kandis maksimaalseks allalaadimiskiiruseks aga vaid 5,89 Mbit/s ning eelmainitud Pikknurme lähedal asuvas mõõtmiskohas 5,73 Mbit/s, Sinikülas aga vaid 3,1 Mbit/s.

Elisa võrgus olid kehvad lood Tallinna-Tartu maanteel Sinikülas, kus parimaks kiiruseks kujunes 4,08 Mbit/s. Luunjast veidi Räpina poole aga vaid 4,59 Mbit/s ning Räpinast Võru poole liikudes 2,84 Mbit/s.

Kõigil kolmel operaatoril on ülikehva internetti pakkuda aga Pärnumaal Soomras: Telia näitaja oli seal 4,1, Elisal 2,43 ja Tele2-l 4,77 Mbit/s. Uskumatud numbrid tulevad ilmsiks aga Saaremaal Järise kandis: Telia - 3,22, Elisa 0,1 ja Tele2 3,47 Mbit/s. Jõhvi-Vasknarva maanteel on aga kohti, kus Telia ja Tele2 on ausalt nulli peal ja Elisa saab pakkud 3,24 Mbit/s kiirust.

Mis puutub üldistesse tulemustesse, siis saavutas suurima keskmise allalaadimiskiiruse 83 Mbit/s Elisa, Telia järgnes tulemusega 78 Mbit/s ja Tele2 63 Mbit/s.

Seisu pealt mõõtmisel pakkus samuti Elisa võrk suurimat keskmist allalaadimiskiirust 131 Mbit/s ning palju alla ei jäänud ka Telia tulemusega 125 Mbit/s ning Tele2 tulemusega 94 Mbit/s.

Tallinna linnas liikudes olid keskmised allalaadimiskiirused Elisal 120 Mbit/s, Telial 108 Mbit/s ja Tele2-l 93 Mbit/s.