USA lennukitootja Boeing vallandas tegevjuhi

Boeingu finantstulemust ja mainet on sel aastal kahjustanud uute 737 MAX-ide ebaõnnestumine. Need mudelid pole lennanud alates märtsist - seda pärast kaht ohvriterohket lennuõnnetust 2018. oktoobris ja 2019. märtsis, mille käigus hukkus ligi 350 inimest. Peale neid juhtumeid keelas Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet (FAA) 737 MAX-ide edasise kasutamise kuniks nad pole läbinud rangeid turvateste, mille suhtes sõnas FAA, et nad võtavad nii kaua aega, kui tarvis, et kindlustada mudelite ohutus. Eelmisel esmaspäeval andis Boeing ka teada, et uuest aastast peatatakse 737 MAX mudelite tootmine täielikult.