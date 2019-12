Danske uurimist juhtiv prokurör taandub isiklikel põhjustel

«Personaliliikumised on prokuratuuri igapäevatöö üks osa ning kriminaalmenetluse üle võtmine teise prokuröri poolt ei ole midagi erakordset. Seda, kas Marek Vahingu menetluses olevad kriminaalasjad lähevad ühele prokurörile või jagatakse need mitme prokuröri vahel, see selgub juba lähiajal. Küll saan aga kinnitada, et kõik menetlused liiguvad edasi ning prokuröri vahetus ei mõjuta menetluste perspektiivi,» kinnitas Postimehele riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juht Taavi Pern.