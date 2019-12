Hiina tegi HKScanile ja Atriale magusa jõulukingituse

Aafrika seakatk on painanud aastaid Hiina sealihaturgu, mis on aidanud kaasa Soome lihatööstuskontsernide HKScani ja Atria ekspordile. Täna teatas Hiina, et vähendab jaanuarist liha impordimakse, mis suurendab eksporti veelgi. Lisaks sealihale vähendatakse ka avokaadodele, osadele ravimitele ning puidu- ja paberitoodetele seatud tariife, kirjutab Kauppalehti.