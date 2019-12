GRAAFIK ⟩ Riigi IT-töötajate palgad tõusevad mühinal, aga iga viies lahkub

IT-töötatate voolavus oli eelmisel aastal 18,5% ehk töökohta vahetas iga viies töötaja, ent asutuseti probleem varieerub. Ka riigikontrolli ülevaate koostamise käigus tehtud intervjuudel leidis enamik ministeeriume ning asutusi, et tööjõu voolavus on IT-valdkonnas suur. «See on suurem kui avaliku teenistuse ja hallatavate asutuste voolavuse näitaja 13,4%. Samuti toodi intervjuudes välja, et on mitmeid vabu ametikohti, mille täitmisega on suuri probleeme. Kõige enam on vaja arendajaid, süsteemiadministraatoreid, projektijuhte, IT-arhitekte, infoturbe ja kasutajatoe spetsialiste,» kirjeldas riigikontroll ülevaates.