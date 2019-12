Uuring: eestlased tahavad Rail Balticat

Kuigi projekti kindlasti toetavate inimeste arv on kasvanud kõigi varasemate mõõtmistega võrreldes kõige kõrgemale tasemele ehk 23 protsendinui, on nii projekti toetajate kui mittetoetajate osakaalud kevadega võrreldes pisut vähenenud ehk on kasvanud seisukohta mitteomavate inimeste hulk. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on toetus raudteeprojekti elluviimisele kasvanud viie protsendipunkti võrra. Toetus on kõrgeim vanusegrupis 30-49 aastat ja kõrgema haridusega elanikkonna seas.