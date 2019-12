Tänak ostis piimafarmi

«Meie piimafarm on pikalt müügis olnud, kuid natuke tõsisemalt tuli see päevakorda selle aasta esimeses pooles. Maist alates olen mõelnud selle farmi omandada ja alustasin läbirääkimisi Trigon Dairyga. Jõudsime kokkuleppele 4. septembril ja allkirjastasime kavatsuste protokolli. Seejärel saime pöörduda laenu saamiseks pankade poole,» rääkis Kärla POÜ juhatuse esimees Ülar Tänak.

«20. detsembri seisuga saab see tehing tehtud, viimased liigutused omanike vahetuse kohta veel käivad. Just praegu toimuvad äriregistrikanded omanike vahetuse kohta. See on olnud pikem protsess, teatud lepingutele on varem alla kirjutatud, aga täna vahetuvad omanikud ja raha. Selles aitasid rahastamisega LHV pank ja Maaelu Edendamise SA. Nende kahega sai sõlmitud laenukokkulepped.»