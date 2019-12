Donald Trump ründas Vladimir Putini gaasirelva

Sanktsioonid, millele Euroopa Liit on vastu, kaasati suurde kaitse-eelarve eelnõusse. Trump pani sellele allkirja Washingtoni lähistel Andrewsi ühisbaasis toimunud tseremoonial.

Meetmed võtavad sihikule firmad, kes ehitavad Läänemerre pea 11 miljardit dollarit maksvat Nord Stream 2-e. Torujuhtme eesmärk on kahekordistada Vene maagaasi tarned Euroopa suurima majandusega riigile Saksamaale.

Ühendriikide seadusandjad hoiatavad, et projekt tooks Vene presidendi Vladimir Putini valitsusele miljardeid dollareid tulu ja kõvasti suurendaks Moskva mõjuvõimu Euroopas ajal, mil piirkondlikud pinged kasvavad.

Kongress pelgab, et juhe annab Kremlile ohtlikult palju mõjuvõimu Ühendriikide Euroopa liitlaste üle.

Saksa-Vene kaubanduskoda rõhutas eelmisel nädalal, et torujuhe on tähtis energiajulgeolekule. Lisaks ärgitasid nad riike kehtestama Ühendriikidele vastusanktsioonid, kui eelnõu peaks saama kinnitatud.

USA võttis sanktsioonidega ette Nord Stream 2-e ja Vene-Türgi torujuhet TurkStream paigaldavad firmad. Meetmete seas on varade külmutamine ning USA viisakeeld firmade esindajatele.

Üks suur ehitaja, mis sanktsioonidega pihta võib saada, on Allseas. Vene riiklik gaasihiid Gazprom palkas tema merelõiku ehitama.

Kui Trump oli eelnõu kinnitanud, siis teatas Šveitsist tegutsev firma, et peatas Nord Stream 2 torujuhtme paigaldamise tegevused.

Venemaa valitsusega tihedalt seotud Gazpromi mõjuvõim on just see, mis USA-s, aga ka Kesk- ja Ida-Euroopas projekti vastastele niivõrd muret tekitab.