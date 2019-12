Jõhvi maapõues on rauamaaki tõenäoliselt seniarvatust rohkem

Magnetilise anomaalia piirkonda puuritakse kaks auku, et rauamaagi väärtusest selgem pilt saada ning otsustada, mida sellega edasi teha.

Oktoobri alguses Jõhvis alanud puurimistööd jäid ootamatult seisma, kui selgus, et paarisaja meetri sügavusel on vaja maapõue läbimiseks välja nuputada algsest plaanist teistsugune tehnoloogiline lahendus.

Nii jäetigi esimene auk oktoobri lõpus pooleli ja alustati teise, 70 meetri kaugusel asuva augu puurimist. Esmased tulemused on geoloog Siim Nirgi sõnul näidanud seda, et samas kandis eelmise sajandi 1930. ja 1960. aastatel tehtud puurimiste põhjal tehtavate aukude kohavalik on õnnestunud.