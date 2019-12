Fortumi värske tehing võis panna hinnalipiku Eesti soojaäridele

Mäletatavasti teatas Soome riiklik energiakontsern suvel, et kaalub Joensuu ja Eesti äride strateegilisi valikuid, sealhulgas kaugkütte- ja jahutuse äride müümist. Fortum Eesti juht Margo Külaots rääkis toona, et kaalutakse erinevaid variante, mida nende üksustega on teha.

«Kuna Fortum on börsiettevõte, siis pidasime vajalikuks teavitada, et selline protsess on käivitunud, üritame seda hinnata ja järgmise aasta alguses jõuda otsusele, kas müüa, tegutseda samal kujul edasi või tuleb mõni kolmas variant,» ütles ta suvel.

Külaots rääkis nüüd, et Eesti äride hindamine endiselt käib, mistõttu on veel otseselt vara rääkida nende müümisest. «Ajahorisont on muutunud nii, et Joensuuga hakati kiiremini tegelema ja Eesti äride osas hindamine, mis suvel välja öeldi – et mida nüüd teha, kas müüa või mitte – see endiselt käib,» rääkis Fortum Eesti juht.

Külaots kinnitas, et praegu pole ühegi potentsiaalse ostjaga, näiteks Utilitase kontserni ega Tartu soojavõrgu kaasomaniku, Janek Veeberi kontrolli alla kuuluva Giga ASiga läbirääkimisi peetud. «Enne tuleb otsusele jõuda, mida teha ja siis saab läbi rääkida,» ütles ta.

Fortumi börsiteatest selgub, et Joensuu üksuse mullune toodang oli umbes 550 gigavatt-tundi soojaenergiat ning 240 gigavatt-tundi elektrienergiat.