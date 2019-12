Inkassofirma juht: lepinguta laenu sõbralt tagasi ei saa

Valeika rääkis intervjuus Postimehele, et laenulõksust, kus inimesed hakkavad ühe laenu maksmiseks uut laenu võtma, on võimalik välja tulla, kuid see nõuab distsipliini. «Tegelikult laenatakse kõige rohkem raha tuttavatelt ja sugulastelt. Kui me räägime laenulõksust, siis võti on oma sissetulekute kontrollimine. Oluline on vältida impulssoste. Palka saades tuleb teha eelarve ning sellest kinni pidada. Inimesel peab olema kontroll oma rahaasjade üle. Nii saab laenulõksust välja,» ütles ta.

Küsimusele, kuidas saada sugulastelt ja tuttavatelt võlga tagasi, vastas Valeika, et kuhugi pöörduda otseselt ei saa, sest enamasti puudub leping. «Perekond on üks asi, aga sõpradele raha laenates tuleks olla ettevaatlikum. Hea oleks, kui laenu andmisel koostatakse ka kirjalik leping. Summa, millest alates võiks laen kirja panna, on erinev. Ühe jaoks on juba 1000 eurot riskantne, teise jaoks 50 000 eurot. Näha on ka, et naised laenavad rohkem tuttavatelt ja mehed rohkem pangast,» ütles ta.