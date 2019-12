VTA juht lahkub ametist

Hansabussi nõukogu esimehe Neeme Tammise sõnul otsis ettevõtete kontsern uut tegevjuhti viimased 3-4 kuud. «Avalikku konkurssi me ei korraldanud, kuid rääkisime mitmete tugevate juhtidega. Juhatuse liikme leping on tänaseks allkirjastatud ja meil on hea meel, et Indrek otsustas meiega liituda,» sõnas Tammis.