Aasta suurimad kaotajad ja ebaõnnestujad

Postimehe ja BNSi majandustoimetus otsustas teist aastat jutti üheskoos reastada aasta 2019 suurimad kaotajad ning läbikukkujad, kellele mööduv aasta jääb pikaks ajaks meelde.

Panga suurpuhastus

Kuigi Danske rahapesukahtluse juhtum näib nii suurem kui ka mõjukam laiemas vaates, sest kitsalt Eestis on kordades suurem Swedbanki ümber toimuv. Aasta jooksul on pangas tehtud suurpuhastus. Vahetatud välja nii Eesti juhid, kui ka eestlased emafirmas. Ilmselt ilmekaim on kevadel ka Eesti Panga juhiks kandideerinud ja napilt teiseks jäänud Robert Kiti lahkumine septembri lõpus, kusjuures tema tegevus juhatuse esimehena peatati juba alates juunis.

Swedbanki Eesti endine juht Robert Kitt. FOTO: Tairo Lutter

Kitt kirjutas ametist vabastamise järel sotsiaalmeedias, et pangandusega on nüüd kõik. «Swedbank ütleb, et põhjused on minevikus ning uurimine ei ole seni leidnud minu tegevuses midagi kriminaalset. Mul on selle üle hea meel. Nii ongi. Nagu ma suvel märkisin, on omanikul alati õigus teha juhatuses muutusi ning seda võimalust omanik kasutas.»

Kitt leidis siiski kiirelt rakendust. Ta asus panganduseksperdiks Transferwise’i endiste tarkvarainseneride loodud idufirmas Salv, mis töötab rahapesu tõkestamise tehnoloogia kallal ja lubab muuta kriminaalse päritoluga raha tuvastamise kümme korda efektiivsemaks. Samuti värbas ehitusettevõtja Toomas Annus ta oma kinnisvaraettevõte Kapitel ettevõtte nõukokku. «Meil lihtsalt vedas, et Swedbankil ei ole teda enam vaja,» teatas Annus pressile.

Viimane võimalus

Meelis Milderi lahkumine Baltika juhi kohalt tähendab ühtaegu nii ajastu lõppu kui ka viimast võimalust soost välja rabelda. Aastaid kahjumis ettevõte oli sunnitud suglema oma tootmised Eestis. Baltikat päästma toodud uus juht Mae Leyrer ei peljanud anda ettevõttele karmi hinnangut. Senise juhtimise probleemidena näeb ta fookuse puudumist, nõrka turundust, liiga suurt brändivalikut ja e-poe arengus täielikku mahajäämist. Verstapost, kus otsustatakse, kas legendaarse rõivatootja päästeplaan õnnestub, on seatud järgmise aasta esimese kvartali järele.

Meelis Milder FOTO: Tairo Lutter

«Ma ei oleks siin, kui ma Baltikasse ei usuks. Olles rahvusvahelise taustaga, ei võta ma oma karjääris vastu ühtegi väljakutset selleks, et teenida raha või täita pangaarvet. Ma pean uskuma, et mu tegevusel on sisu. Te teate, et ma elan väljaspool Eestit, ja seega ma ei võtaks endale nii piinarikast ja kurnavat väljakutset, kui ma ei usuks selle sisusse. Ma usun, et me suudame Baltika päästa,» rääkis Leyrer Kuku raadiole ja Postimehele antud intervjuus.

Raske algus