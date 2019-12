Uberi asutaja müüs lühikese ajaga 2,5 miljardi eest aktsiaid

Ka Uberi tegevjuhina töötanud Kalanick on nüüd müünud enam kui 90 protsenti talle kuulunud osalusest alates maikuust, mil firma läks börsile, vahendab Financial Times.

Jõuline aktsiate mahalükkamine on tekitanud spekulatsioone, et Travis Kalanick müüb kogu oma osaluse veel enne aasta lõppu. See on tekitanud investorites küsimusi tema tuleviku kohta firma nõukogus, mille aktsionärid maikuus uuesti valivad.