200 kalevipoega Soomest pürgis Võrumaale tööle

Nii sai sellega hakkama Toftan, kes avas Võrumaal mõne aja eest uue tööstuse. «Jah, nemad avasid Võrumaal tootmise ja vaja oli täita 30 töökohta. Kõik ütlesid, et praegu on tööjõupuudus ja te ei leia kedagi, aga siis tuli Soomest 200 kandideerimist. Ma olen kuulnud sarnaseid näiteid veel. Palgatase ei ole sama mis Soomes, aga see on piisavalt suur, et pendeldamine ei tasu ära,» rääkis Välja.