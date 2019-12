M.V.Wool lõpetas tehastes süvapuhastuse

«M.V.Wool tegi koos professionaalsete puhastusfirmadega tehastes põhjaliku puhastuse, mille käigus desinfitseerisime ja steriliseerisime tootmispindu ja seadmeid kõikides ruumides,» ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool pressiteate vahendusel.

13. novembril veterinaar- ja toiduametile (VTA) esitatud puhastuskava väljatöötamisel arvestas ettevõte mitmete erivaldkondade ekspertide arvamustega.

Puhastuse käigus pesti ja desinfitseeriti esmalt seadmed ja ruumid, seejärel võeti osadeks lahti seadmed, mille kõik pinnad pesti keemiliste pesu- ja desoainetega ning steriliseeriti. Lisaks seadmetele steriliseeriti kõrgel temperatuuril kõik töövahendid.

Süvapuhastus oli täiendav meede lisaks ettevõttes alaliselt toimuvatele regulaarsetele puhastustöödele. Süvapuhastus algas peale VTA 25. novembri ettekirjutust.

M.V.Wooli teatel on Vihterpalu tehases peale süvapuhastust enesekontrolli raames võetud 20 pinnaproovi, mis terviseameti ja Icosagen AS-i akrediteeritud laborite analüüsi põhjal olid puhtad. «Vihterpalus on võtnud proovid ka VTA ning järgmisena edastame ametile taotluse proovide võtmiseks Harku tootmisüksuses,» märkis Vetevool.

Skandaal kalatööstuse ümber puhkes esmalt kevadel, mil Taani veterinaar- ja toiduamet süüdistas M.V.Wooli tooteid kolm aastat tagasi alanud listerioosipuhangus. Septembri lõpus lahvatas uus skandaal, kui meediaväljaanded kirjutasid, et mullu haigestus Eestis listerioosi 28 inimest, kellest seitse suri. Kuuel haigestunul ja kahel surnul olevat leitud just mainitud puhanguga seotud listeeriabakteri tüvi ST1247.

M.V.Wool viis oktoobris ettevõtte Harku tehases läbi täieliku sterilisatsiooni ning peatas kaheks päevaks tootmise. Novembri keskel teatas VTA aga, et leidis pärast tehase desinfitseerimist võetud proovidest taas listeeriabakteri.

13. novembril esitas kalatööstus VTA-le bakteri väljajuurimiseks tegevuskava, mis nägi muu hulgas ette ajutist tootmise peatamist 2020. aasta alguses põhjalikuks suurpuhastuseks.

VTA teatas 25. novembril, et peatab ettevõtte Harku ja Vihterpalu tehase tegevuse. Ettekirjutus hõlmab tootmist, vahendamist, ladustamist, tooraine sissevedu ning tooraine ja kauba väljavedu.

Seejuures märkis VTA, et tegevuse peatamine kehtib, kuni firma on ametile tõendanud, et listeeria puhangutüvi ST1247 on ettevõtte tegevuskohtades elimineeritud. Nimelt on amet seisukohal, et ettevõtte tegevused haiguspuhanguid põhjustanud ST1247 hävitamiseks pole olnud piisavad.

6. detsembril teatas ettevõte, et alustab 125 töötaja koondamist. Praeguseks on kõik 125 inimest koondamisteate kätte saanud, kuid samas on veel võimalus, et muist töötajaid võetakse tööle tagasi.

16. detsembril teatas Tallinna halduskohtus, et M.V.Wool ning VTA üritavad leida käimasolevas kohtuasjas kompromisslahendust, millest nad peavad halduskohtule teada andma hiljemalt 8. jaanuariks.

Seejuures jõudsid kalatööstus ja amet kokkuleppele, mis lubab ettevõttel tegevust osaliselt jätkata, ent tootmist firma esialgu siiski uuesti alustada ei saa.

Nimelt tegi M.V.Wool ettepaneku, et VTA lubaks neil jätkata pakendatud kala sisseostmist, et nad saaksid seda kauplustele edasi vahendada. Teiseks sooviti luba jätkata marineeritud kala, peaasjalikult angerja müügiga, kuna see on kuumutatud ja pakendatud ning ükski listeeriabakter sellele ligi ei pääse. Nende ettepanekutega oli VTA sisuliselt nõus.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele.