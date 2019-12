Läti tahab piirata alkoreklaami ja vähendada juhtide lubatud joovet

Tervishoiuministeerium märkis, et alkoholipruukimine on riigis aasta-aastalt suurenenud, mistõttu on vaja oluliselt vähendada selle kättesaadavust ning teavitada elanikkonda alkoholi kahjulikkusest.

Tegevuskava peamisi suundi on alkoholireklaami piiramine, sest Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil on see tõhusaim alkoholitarbimise piiramise viis eriti noorsoo seas.