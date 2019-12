Eesti firma Bulgaaria arenduses koidab lahendus

Kui novembri alguses tõdes Arco Vara juht Tarmo Sild, et lõpplahenduse leidmine on muutunud pealtnäha lõputuks, iganädalaseks tigusammul venimiseks, siis Bulgaaria valitsuse otsus on Iztoki projektis suur samm edasi.

«Lõpuks on arvukad insenertehnilised, administratiivsed, juriidilised ja poliitilised protsessid saanud selliselt ühele joonele, et projekt hakkab lähenema edukale lõpule. Seni oleme olnud oma 2016. aasta äriplaanist ajaliselt maas,» rääkis Sild.

«Avaldame oma aktsionäride ees kahetsust, et me ei saavutanud käibe- ja kasumieesmärke õigeaegselt, kuid pärast umbes 150 allkirja kogumist, mida see projekt seni on vajanud, tunneme praegu siiski heameelt. Toit meie köögis on valmis saamas,» ütles ta.